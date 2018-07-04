Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня были объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

В первом матче нового сезона КХЛ встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона «Ак Барс» и обладатель Кубка континента сезона-2017/18 СКА. Команды выйдут на лёд в Казани 1 сентября и разыграют между собой Кубок открытия.

2 cентября финалист Кубка Гагарина 2018 года ЦСКА приедет в гости к «Трактору», «Локомотив» сразится с «Авангардом», московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым», магнитогорский «Металлург» примет «Слован», а «Автомобилист» встретится с рижским «Динамо».

Полное расписание первых домашних матчей клубов КХЛ в сезоне-2018/19 также можно посмотреть в официальной группе КХЛ во «ВКонтакте».