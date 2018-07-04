Потапов: нижегородские болельщики ревнуют, что я называю Казань своим домом

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов рассказал о своём отношении к Казани. По ходу минувшего сезона 29-летний форвард перебрался в казанский клуб из родного нижегородского «Торпедо».

«Казань – это мой второй дом. Мне некоторые нижегородские болельщики с ревностью пишут: «Как быстро Казань стала для тебя домом». Я не стал расписывать, что произошло со мной в Нижнем, я просто ответил: «Ты знаешь, это действительно мой второй дом». И даже после поездок я приезжаю сюда и чувствую, что приезжаю домой. Сейчас мне и в Нижний хочется поехать к семье, родителям, но Казань – это дом», – приводятся слова Потапова на официальной странице казанского клуба во «ВКонтакте».