Кречин о «Ладе»: если ты можешь выстроить команду с нуля, значит, чего-то стоишь

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин объяснил своё решение принять предложение о работе в тольяттинском клубе.

«Мне всегда нравилось браться за сложные задачи и решать их. Будь-то работа в «Тракторе» или «Куньлунь Ред Стар». Если ты что-то сможешь сделать в трудной ситуации, выстроишь команду с нуля, проявишь себя, то значит, ты чего-то стоишь. В общем, для меня чем сложнее, тем лучше. А приходить на всё готовое несложно. «Лада» — клуб с большой историей. На мой взгляд, его незаслуженно убрали из КХЛ. Возвращение «Лады» в КХЛ – наша главная и самая сложная задача, для решения которой мы должны приложить максимум усилий совместно с правительством Самарской области, руководством ПАО «АВТОВАЗ», и, безусловно, с тольяттинскими болельщиками», — цитирует Кречина пресс-служба клуба.