СКА перезаключил контракт с Александром Барабановым

СКА расторг контракт и заключил двухлетнее соглашение с нападающим Александром Барабановым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Прошлое соглашение было рассчитано до конца сезона-2018/19.

В минувшем сезоне 24-летний воспитанник клуба забросил 10 шайб и сделал 12 результативных передач в 46 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+17». В 13 матчах плей-офф на счету российского форварда 6 (3+3) очков при полезности «+8».

В составе национальной команды Барабанов принял участие в Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира — 2018. На турнире в Корее нападающий набрал 2 (1+1) балла в 6 играх, а в Дании — 8 (4+4) очков в 8 матчах.