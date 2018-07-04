Защитник Артём Земчёнок перешёл в СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Артёмом Земчёнком, ранее выступавшим за «Адмирал» и с 22 июня находящимся в статусе неограниченно свободного агента.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.



Земчёнок – воспитанник хоккейной школы «Московские Пингвины». Профессиональную карьеру начал в 2009 году в составе МХК «Спартак». Серебряный призёр МХЛ сезона-2012/13.



27 декабря 2011 года дебютировал за «Спартак» в КХЛ. В июне 2013 года был выбран «Адмиралом» на драфте расширения и выступал за клуб из Владивостока до окончания сезона-2017/18. Всего в КХЛ провёл 252 матча и набрал 57 (13+44) очков при показателе полезности «+14».