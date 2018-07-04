Маклеллан: у «Торонто» теперь отличный выбор центрфорвардов, как у «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил вероятную конкуренцию со стороны «Торонто Мэйпл Лифс» в следующем сезоне, а также рассказал о принципах работы своего клуба.

«Да, «Торонто» значительно укрепился в это межсезонье. У них отличный выбор по центру, как и у нас. Наш успех в минувшем сезоне во многом объясняется подбором центрфорвардов. В новом сезоне «Торонто» нам не уступит в этом плане.

Я считаю важным сохранить преемственность, особенно после победы. Наша игра стала налаживаться, особенно в концовке сезона, и мы рассчитываем развить успех в новом сезоне. Мы всегда хотели добиться большего в определённых областях. Мы постоянно обращали внимание на слабые места и старались закрыть их. Или говорили, что вот тут нам надо выйти на новый уровень. Речь шла о таком подходе. Сейчас же мы стараемся сохранить то, что имеем.

Для других команд матчи против нас в регулярном чемпионате всегда были особенными, потому что мы были успешной командой. По играм против нас они судили о себе. Теперь мы добились успеха в плей-офф, и ситуация немного изменилась. Но они по-прежнему будут гореть желанием обыграть нас», — сказал Маклеллан.

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