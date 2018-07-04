Рирден: не жду сложностей в «Кэпиталз» в переходный период, я знаю всех в клубе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.

«Это уникальная ситуация. Другими словами её не описать. Команда добилась успеха, завоевала главный приз в хоккее. У нас была определённая тактика. Многое останется по-прежнему, но будет и новое. И на это мы должны обратить внимание команды, которая снова хочет победить.

Тротца могли уволить по ходу сезона? У нас были абсолютно честные разговоры с Барри по поводу сложившейся тогда ситуации. Но все они заканчивались словами о Кубке Стэнли. Давай выиграем кубок. Давай сделаем всё ради этого, и тогда всё встанет на свои места.

Я не жду особых сложностей в переходный период. Я говорю так, потому что работал здесь в течение четырёх лет. Я знаю всех в клубе на всех уровнях и со всеми наладил рабочие отношения», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.