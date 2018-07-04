Де Хаан: очень рад и горд тем, что присоединился к «Каролине»

Защитник Келвин Де Хаан, подписавший контракт на четыре года с «Каролиной Харрикейнз», поблагодарил свой предыдущий клуб, «Нью-Йорк Айлендерс», за поддержку и отметил, что с нетерпением ждёт начала следующего сезона.

«Хотел бы поблагодарить моих друзей, семью и болельщиков за поддержку в течение пяти лет, что я выступал в «Айлендерс». Я провёл там хорошее время, у меня осталось много хороших воспоминаний, мне всегда помогали пройти через трудные времена. Сейчас я и моя семья очень рады и гордимся тем, что присоединились к «Каролине». Действительно с нетерпением жду начала сезона. Увидимся скоро, ребята», — написал Де Хаан в своём «твиттере».

Сумма ежегодной зарплаты Де Хаана в «Каролине» составит $ 4,55 млн.