«Рейнджерс» продлили контракт с форвардом Фогарти на один сезон

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» продлил на один год контракт с нападающим Стивеном Фогарти. Соглашение носит двусторонний характер.

Зарплата Фогарти в АХЛ составит $ 70 тыс., в НХЛ — $ 708,75 тыс, информирует CapFriendly.

В минувшем сезоне 25-летний центрфорвард провёл один матч в НХЛ, не отметившись результативными баллами и набрав две минуты штрафа. За фарм-клуб «Хартфорд» в АХЛ он сыграл в 63 матчах, записав на свой счёт 20 (9+11) результативных баллов при показателе полезности «-28» и 22 минутах штрафного времени.