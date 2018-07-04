Нападающий Николай Кулёмин подписал трёхлетний контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует хоккейное агентство Winners в своём «инстаграме». Ранее об этом трансфере сообщал «Чемпионат».

Зарплата 31-летнего хоккеиста составит 200 млн рублей, из которых 180 млн — базовая часть, а 20 млн — бонусы.



1 июля у Кулёмина истёк контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий провёл только 13 матчей и получил тяжёлую травму. На свой счёт Кулёмин записал 3 (1+2) очка при нулевом показателе полезности.

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