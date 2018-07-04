Нил: надеюсь, стану маленьким кусочком, которого не хватало «Калгари» для победы

Нападающий Джеймс Нил, подписавший пятилетний контракт с «Калгари Флэймз», рассказал, насколько тяжело было покидать «Вегас Голден Найтс», и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Это действительно тяжело. Очевидно, никогда не бывает легко покидать команду. Но то, что мы с ребятами сделали в этом году, что мы сделали для города, что мы построили здесь и как мы объединили всех вокруг нас, — все это сделало год особенным.

Я хочу выигрывать. Я действительно был близок последние несколько лет к выигрышу Кубка Стэнли. Как только вы чувствуете вкус, то сразу хотите большего. У нас в «Калгари» отличный вратарь, хорошие нападение и защита. Чувствую, мы действительно близки к победе. Надеюсь, смогу стать тем маленьким кусочком, которого им не хватало», — сказал Нил.