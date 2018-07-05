Слепышев: понравилась заинтересованность ЦСКА, решил, что так будет лучше

Новичок ЦСКА Антон Слепышев рассказал, почему не попал в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года и прокомментировал своё возвращение в КХЛ.

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«У тренерского штаба сборной России было своё видение ситуации. В «Эдмонтоне» я не играл ни в большинстве, ни в меньшинстве. Рассчитывали, что я покажу результат при игре «5 на 5», но игровое время было примерно таким же, как в «Ойлерз». Я за неделю даже ничего не понял.

Три игры, мало игрового времени. Значит, ждали от меня чего-то большего. Хороший стимул для меня сейчас, чтобы доказать свою полезность. Хочу вернуться в национальную команду, приносить ей пользу. Нужно работать.

Обмен между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым? Начались переговоры, москвичи вели себя активно. Понравилась их заинтересованность. Я решил, что для меня это будет лучше. Хочется побороться за главный трофей КХЛ и завоевать его.

С Игорем Никитиным мы пока просто пообщались по телефону. Всё будет зависеть от предсезонных сборов. Чем лучше себя покажу, тем больше шансов завоевать хорошую роль в команде и получать много игрового времени. Со многими ребятами из ЦСКА знаком. Капризова знаю по Новокузнецку. Капитан команды Сергей Андронов – из Пензы, мой земляк. Того же Илюху Сорокина знаю. Да почти всех, разве что с иностранцами незнаком. Проблем с адаптацией у меня не будет», — сказал Слепышев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.