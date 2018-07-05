Слепышев: не мог понять, что делаю в «Эдмонтоне», вся эта тягомотина надоела

Новичок ЦСКА Антон Слепышев рассказал, почему решил покинуть «Эдмонтон Ойлерз» и вернуться в Россию.

«Вопрос с моим возможным обменом из «Эдмонтона» так и остаётся загадкой. Обменять могли уже в позапрошлом сезоне. Потом я отыграл в плей-офф, после чего генменеджер сказал, что вопрос об обмене закрывается. Далее пошли травмы. Очередные слухи по обмену начались где-то с конца ноября. Я думал, что обменяют, попробую себя на одностороннем минимальном контракте. Но вся эта тягомотина надоела. Я решил подписаться в КХЛ, пока зовут. Рисковать и ждать июля не стал.

В январе тоже могли обменять, а в феврале дали играть. Получилось неплохо в плане игр и очков. В «Эдмонтоне» сделали предложение, но я сказал, что меня сложившаяся ситуация не устраивает. Я не мог понять, что делаю в команде, какова моя роль. Мне дают играть, я выхожу на лёд и даю результат. Но как только провожу пару средних встреч, сразу убирают из состава. До конца сезона оставалось 20 игр, в плей-офф не попадаем. Говорю: «Дайте мне по полной сыграть, нагрузите». Но в клубе думали иначе.

Они постоянно говорили, что будет обмен. С ноября по май мне об этом рассказывали, я уже перестал в это верить. Квалификация – это формальность, они закрепили за собой права на меня», — сказал Слепышев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью со Слепышевым