«Лос-Анджелес» начал процесс расторжения контракта с Дамиром Шарипзяновым

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов 22-летнего защитника Дамира Шарипзянова с целью прекращения действия его контракта, информирует журналист Sporsnet Крис Джонстон в своём «твиттере».

Напомним, прошлый сезон Шарипзянов провёл в «Нефтехимике», так как был арендован нижнекамцами на один год. После завершения сезона КХЛ-2017/18 Шарипзянов, у которого действует контракт новичка с «Кингз», был обязан вернуться обратно.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Дамир провёл 54 матча, записав на свой счёт 16 (5+11) очков при показателе полезности «-17» и 44 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл в трёх встречах, не отметившись баллами за результативность.