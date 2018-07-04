Тафгай Джаред Болл завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ

32-летний нападающий Джаред Болл объявил о завершении игровой карьеры, информирует издание The Athletic.

Он провёл в НХЛ 11 сезонов, в общей сумме набрав 1298 штрафных минут. Большую часть карьеры Болл отыграл за «Коламбус Блю Джекетс» и три года находился в статусе ассистента капитана команды. Также Джаред выступал за «Анахайм Дакс», который стал для него последним клубом в карьере.

В минувшем сезоне он провёл 10 матчей в НХЛ, забросив одну шайбу и набрав 16 штрафных минут. Также сыграл 16 матчей в АХЛ за «Сан Диего Гуллз», набрав 3 (1+2) очка и 19 минут штрафа.