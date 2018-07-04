«Адмирал» подал иск на 47 млн рублей к обанкротившемуся ОХК «Динамо»

Хоккейный клуб «Адмирал» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении долга перед ним в размере 47 млн рублей в реестр требований кредиторов АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо», говорится в определении суда.

Напомним, ранее решением от 20 июня столичный арбитраж признал несостоятельным (банкротом) АНО «ОХК «Динамо» и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Как следует из судебного акта, долг клуба перед 23 кредиторами составляет более 872 млн рублей.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги принимало участие ООО «Хоккейный клуб «Динамо» Москва» – именно к этой организации перешли права владения клубом. Эта же организация подала заявление на участие и в КХЛ сезона-2018/19.