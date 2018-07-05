Экс-форвард СКА и «Ак Барса» Мортенссон продолжит карьеру во 2-й шведской лиге

38-летний нападающий Тони Мортенссон продолжит карьеру в команде второй шведской лиги (Allsvenskan) «Альмтуна», сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт на один год.

В минувшем сезоне Мортенссон играл в главном дивизионе чемпионата Швеции – SHL. Там он провёл 54 матча за «Линчёпинг», набрав 15 (2+13) результативных баллов при показателе полезности «-11».

Ранее Тони провёл шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Один год отыграл за казанский «Ак Барс» и пять лет — за петербургский СКА. В составе обеих команд швед по разу завоёвывал Кубок Гагарина.