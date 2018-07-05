В «Адмирале» назвали несостоятельными слухи о переводе команды в ВХЛ

Владивостокский «Адмирал« в своём официальном «твиттере» подтвердил участие команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в ХI сезоне КХЛ «Адмирал» сохранил своё место в высшем эшелоне отечественного хоккея. Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в ВХЛ или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными», — сообщается в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 5 июля, в 12 часов по московскому времени будет презентован календарь сезона-2018/19, а вчера были объявлены даты первых домашних матчей клубов КХЛ.

«Адмирал» выступает в КХЛ с 2013 года. В прошлом сезоне команда из Владивостока заняла 11-е место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.