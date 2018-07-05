Захаров: канадцы ничего не показали в Беларуси за 10 лет

Главный тренер минской «Юности Михаил Захаров считает, что канадские специалисты, работавшие со сборной Беларуси, не добились результатов.

«Канадцы за 10 лет ничего в Беларуси не показали. Когда были игроки уровня Костицыных и Грабовского, с ними, конечно, играли. А когда их не стало, всё закончилось. Разговаривали с хоккеистами сборной. Они однозначно сказали, что должны были вылететь из элитного дивизиона ещё на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. А нам после каждого чемпионата мира рапортовали, что с белорусским хоккеем всё в порядке. Не вышли на Олимпийские игры — всё хорошо, идём наверх. Эти сказки нам Рачковский рассказывал», — цитирует Захарова «Прессбол».