Воропаев: «Сочи» — средний клуб, мы не можем покупать российских игроков

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением о стратегии развития клуба и рассказал о целях, которые стоят перед молодёжной командой.

«Молодёжная команда? Одной из главных целей была подготовка игроков для первой команды. Поскольку команда «Капитан» по возрасту собралась довольно молодая, турнирных задач мы не ставили. Но с точки зрения подготовки игроков результат отличный: два хоккеиста уже выступили за основную команду – ХК «Сочи», плюс скоро к ним прибавится ещё один игрок – Амир Гараев. То есть выхлоп очень серьёзный.

Глобальных целей, я считаю, две. Первая – подготовка игроков для основной команды. ХК «Сочи» является средним клубом, поэтому для нас молодёжная команда – это единственный путь развития, так как мы не можем покупать российских игроков. А вторая цель – продление молодым ребятам своего срока в хоккее, даже если они не заиграют профессионально, они в хоккее останутся: кто-то будет тренировать, кто-то – играть за любителей, за студенческие команды. В целом задачи не меняются. Но с приходом опытного главного тренера, безусловно, мы ждём чего-то большего. В первую очередь в плане подготовки игроков, потому что у Леонида Аркадьевича большой опыт работы именно с молодёжью, и он это умеет делать.

Если вспомнить, какой к нам пришёл Степан Старков, – он тренироваться-то нормально ещё с первой командой не мог. А потом прибавил и в плей-офф играл лучше всех. Более того, я его видел сейчас на Кубке Чёрного моря, он вообще лучший нападающий. Он очень выделяется в сборной – видно сразу, что есть опыт игры во взрослой команде. Стёпа молодец, будет прибавлять – будет играть, главный тренер Сергей Зубов ему доверяет вплоть до того, что он под первые два звена в основную команду рассматривает его. В любом случае будем часто привлекать игроков из МХЛ к нам в этом сезоне – Старкова безусловно, попробуем Гараева, возможно Федина. Также вратарей всегда держим у нас – политика нашего тренера вратарей», — цитирует Воропаева официальный сайт ХК «Капитан».