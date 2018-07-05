Кулёмин: сложно было принять решение, но я его сделал в пользу родной команды

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин прокомментировал заключение трёхлетнего контракта с клубом.

«Дорогие друзья, подписчики, болельщики, наконец, я могу подтвердить все слухи о моём переходе в КХЛ в команду «Металлург» Магнитогорск. В то же время я бы хотел выразить огромную благодарность лиге НХЛ в целом и таким организациям, как «Торонто» и «Айлендерс», в которых в общей сложности я провёл 10 сезонов.

Это длинный срок, и мне и моей семье было сложно принять решение. Но я его сделал в пользу родной команды! И теперь я готов вести команду к победам! Отдельное спасибо фанатам и болельщикам, которые такое долгое время поддерживали и поддерживают меня за океаном и в России», – написал Кулёмин в своём «инстаграме».