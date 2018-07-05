Результат Якупова — 2-й худший среди форвардов — первых номеров драфта НХЛ

Российский форвард Наиль Якупов, в это межсезонье покинувший Национальную хоккейную лигу и заключивший однолетний контракт с санкт-петербургским СКА, вошёл в историю НХЛ как один из худших первых номеров драфта по показателю «очки за матч».

В 2012 году Наиль был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером и провёл в НХЛ 350 матчей, в которых набрал 136 (62+74) очков. В среднем это 0,39 балла за игру. Среди всех нападающих – первых номеров драфта – это второй худший показатель с 1963 года (когда начала проходить процедура драфта).

Антирекорд принадлежит Гэри Монахану (0,38, драфт 1963 года). Третий результат у Патрика Штефана (драфт-1999, 0,41).