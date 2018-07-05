Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд. Регулярный чемпионат завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.

КХЛ изменила формат проведения первого раунда плей-офф. В пользу более комфортного для зрителей распределения матчей в один игровой день будут проходить два матча в Западной конференции и два в Восточной. На следующий день будут играть две другие пары Запада и Востока.

Все матчи всех раундов проводятся через день.