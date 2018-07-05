Кобылянский: сроки ЧМ-2019 сдвинулись, но структура календаря КХЛ не изменилась

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал опубликованный календарь на сезон-2018/19.

«Сроки чемпионата мира по хоккею были сдвинуты (c 10 по 26 мая 2019 года. — Прим. «Чемпионата») на последнем конгрессе ИИХФ. Да, 22 февраля заканчивается регулярный чемпионат КХЛ. Мы писали письмо в ФХР, чтобы регулярный чемпионат продлить на неделю, но нам ответили письмом, что структура календаря останется неизменной, чтобы максимальное число хоккеистов успели подготовиться к чемпионату мира. В регламенте прописано, что календарь КХЛ согласовывается с ФХР», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.