Известны клубы КХЛ, которые могут принять участие в матче на открытом воздухе

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что в сезоне-2018/19 в КХЛ пройдёт матч на открытом воздухе.

«Матч на открытом воздухе запланирован. Выбираем дату. Скорее всего это будет вторая половина февраля, исходя из погодных условиях. Рижское «Динамо» сыграет либо с минском «Динамо», либо со «Слованом»», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, что матч между рижским и минским «Динамо» запланирован на 15 февраля 2019 года, в встреча рижского клуба со «Слованом» назначена на 18 февраля 2019 года.