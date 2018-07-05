КХЛ убрала из регламента пункт об обязательном членстве в профсоюзе игроков

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что Континентальная хоккейная лига убрала из регламента пункт об обязательном членстве в профсоюзе игроков.

«Мы убрали пункт из регламента КХЛ, по которому каждый игрок должен вступать в профсоюз. Теперь этого пункта нет, каждый игрок принимает решение добровольно», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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