«Адмирал» остался в КХЛ и сменил юридическое лицо, сохранив за собой долги

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал информацию о задолженностях «Адмирала» и «Торпедо» перед игроками.

«Вчера завершилось голосование совета директоров. Это формальная часть. Речь шла о переоформлении собственности. Фактически это новое юридическое лицо. «Адмирал» остаётся в КХЛ, просто в форме нового юрлица. Они гасят долги и предоставили гарантии на следующий год.

У «Торпедо» не было долгов на момент принятия решения о составе участников сезона-2018/19. До 10-12 июля они погасят все долги», — передают слова Кобылянского корреспонденты «Чемпионата» Павел Панышев и Александр Рожков.