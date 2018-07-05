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«Куньлунь» начнёт новый сезон в Шанхае, а в Пекин планирует переехать в декабре

«Куньлунь» начнёт новый сезон в Шанхае, а в Пекин планирует переехать в декабре
Хоккей / КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал ситуацию с китайским «Куньлунь Ред Стар», который в сезоне-2017/18 выступал в Шанхае, собирая на домашних матчах в среднем 2338 зрителей, что стало худшим показателем в Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» начнёт новый сезон в Шанхае, а в начале декабря они планируют переехать в Пекин», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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«Куньлунь» в сезоне-2018/19 планирует проводить домашние матчи в Пекине
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