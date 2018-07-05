Американский защитник с опытом игры за «Кузню» пополнил состав рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» в своём официальном «твиттере» объявило о заключении контракта с защитником Кейдом Фэйрчайлдом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Последние два сезона американский хоккеист играл в чемпионате Швеции за «Рёгле». В минувшем сезоне 29-летний защитник забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-13» и 16 штрафных минутах.

Фэйрчайлд уже имеет опыт выступления в КХЛ. С 2014 по 2016 год он защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». В общей сложности Кейд принял участие в 109 матчах и набрал 36 (8+28) очков при полезности «-8».

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