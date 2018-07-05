Баттон: только Сергачёв – достойная компенсация «Тампы» за обмен Карлссона

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Крейг Баттон оценил варианты, при которых «Тампа-Бэй Лайтнинг» может рассчитывать пригласить к себе лидера «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, который желает покинуть свой клуб за год до истечения контракта.



«Если представить, что я — генеральный менеджер «Оттавы» мистер Пьер Дорион, то у меня не будет переговоров с «Тампой», если там не задействован Михаил Сергачёв. Без Сергачёва этот обмен не будет иметь для меня смысла, потому что Карлссона не нужно обменивать прямо сейчас или завтра. Для Карлссона есть свой рынок, где можно получить компенсацию, соответствующую суперзвезде. Это была бы наша дилемма, если бы я работал в «Тампе»: кто повлияет на нашу игру больше — Сергачёв или Карлссон?» — приводит слова Баттона The Athletic.

В сезоне-2017/18 20-летний Сергачёв провёл 96 матчей, в которых набрал 45 (11+34) очков. На счету 28-летнего Карлссона 71 поединок и 62 (9+53) очка.