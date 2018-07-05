Баттон — о компенсации за Карлссона: Кучеров — звезда, но защитник всегда ценнее

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Крейг Баттон оценил варианты, при которых «Тампа-Бэй Лайтнинг» может рассчитывать пригласить к себе лидера «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, желающего покинуть свой клуб за год до истечения контракта.



«У Никиты Кучерова следующим летом заканчивается контракт, и он имеет право на арбитраж. Конечно, Кучеров — это Кучеров, это настоящая звезда. Но лично я бы в любом случае предпочёл звёздному форварду суперзвёздного защитника. Если нужно было бы сделать выбор, я выберу защитника, который способен доминировать над нападающими в каждом матче», — приводит слова Баттона The Athletic.



Нынешний оклад Никиты Кучерова в «Тампе» составляет $ 4,7 млн за сезон.

В сезоне-2017/18 25-летний Кучеров провёл 97 матчей за «Тампу», в которых набрал 117 (46+71) очков. На счету 28-летнего Карлссона 71 поединок и 62 (9+53) очка.