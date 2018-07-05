«Авангард» подписал контракт с Зерновым

22-летний нападающий Денис Зернов подписал двухлетний контракт с ХК «Авангард». В прошлом сезоне форвард выступал за «Ладу» и стал лучшим снайпером клуба из Тольятти – в 56 матчах Зернов набрал 29 (16+13) очков.

Напомним, что сторона Зернова подавала заявление в арбитраж для присвоения своему клиенту статуса неограниченно-свободного агента (НСА), однако сделка между «Ладой» и «Авангардом» была признана законной и соответствующей установленным правилам.