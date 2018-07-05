Сушинский: Зернов имеет все шансы стать звездой российского хоккея

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание двухлетнего контракта с форвардом «Лады» Денисом Зерновым.



«Игроком «Авангарда» стал молодой и талантливый нападающий, уже успевший громко заявить о себе на уровне Континентальной хоккейной лиги. Не так давно совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ признала законным переход Зернова в наш клуб, после чего Денис принял решение заключить контракт с «Авангардом». Это креативный центрфорвард, способный принимать нестандартные решения на льду, обладает хорошим голевым чутьём. В прошедшем сезоне стабильно выходил в первом звене «Лады», при этом показал отличную результативность для хоккеиста, проводившего всего второй сезон в КХЛ.



Мы продолжаем следовать выбранной стратегии. Перед нами есть прекрасный пример в лице Кирилла Семёнова, когда молодой хоккеист сначала становился лидером своей команды, имел приличное игровое время, закалял характер в условиях, когда приходится брать ответственность на себя, а уже вскоре вышел на ведущие роли и в «Авангарде». Рассчитываем, что наш новичок пройдёт по тому же пути. Зернов является очень перспективным игроком, который имеет все шансы в будущем стать звездой российского хоккея.



Наш главный тренер Боб Хартли умеет работать с молодёжью и способен вывести Дениса на новый уровень. Уверен, что в скором времени Зернов может стать кандидатом в сборную России»,– заявил Сушинский в интервью официальному сайту «Авангарда».



Напомним, что сторона Зернова подавала заявление в арбитраж для присвоения своему клиенту статуса неограниченно свободного агента (НСА), однако сделка между «Ладой» и «Авангардом» была признана законной и соответствующей установленным правилам.

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