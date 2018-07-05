Де Хаан: «Каролина» 9 лет не выходила в плей-офф, и я стану тем, кто это изменит

Защитник Келвин Де Хаан, подписавший контракт на четыре года с «Каролиной Харрикейнз», выразил желание стать тем, благодаря кому эта неприятная традиция будет прервана.
«Знаю, что «Каролина» уже на протяжении девяти лет не выходила в плей-офф, и я хочу помочь ей в этом. Чувствую, что могу дать команде то, благодаря чему она начнёт побеждать.
У команды быстрые и опытные нападающие. Я сделаю всё возможное для успеха клуба», – заявил Келвин в интервью официальному сайту НХЛ.
Сумма ежегодной зарплаты Де Хаана в «Каролине» составит $ 4,55 млн.
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