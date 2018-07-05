Минское «Динамо» продлило контракт со своим капитаном

ХК «Динамо» (Минск) подписал новый контракт со своим капитаном Александром Павловичем. Новое соглашение белорусского форварда рассчитано на один год.



В прошлом сезоне на счету 29-летнего Павловича 56 матчей за белорусский клуб, в которых он набрал 13 (7+6) очков, заработал 44 минуты штрафа при показателе полезности «-6». Всего на счету Александра 263 матча в КХЛ и 49 (26+23) результативных баллов.



Ранее «Динамо» покинул один из главных ветеранов клуба. В то же время состав минского клуба пополнили три легионера.