«Сент-Луис» подписал контракт с Ноланом

Канадский нападающий Джордан Нолан следующий сезон проведёт в «Сент-Луис Блюз». О двустороннем контракте сроком на один сезон сообщает спортивный журналист Рено Лавуа.



Минувший сезон 29-летний Нолан провёл в составе «Баффало Сэйбрз». В 69 матчах он набрал 8 (4+4) очков. Годичный оклад форварда в новой команде составил $ 650 тыс.

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