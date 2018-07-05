«Филадельфия» заключила однолетний контракт с экс-защитником «Лос-Анджелеса»

«Филадельфия Флайерз» оформила переход шведского защитника Кристиана Фолина, информирует официальный сайт «лётчиков».



27-летний хоккеист подписал соглашение, рассчитанное на один год. В прошлом сезоне скандинавский спортсмен провёл 65 матчей в составе «Лос-Анджелес Кингз», набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+1» и заработал 30 минут штрафного времени.



Фолин занял третье место в списке хоккеистов «королей» по итогам предыдущего сезона по количеству проведённых силовых приёмов (167), при этом по среднему показателю за матч (2,6) швед опередил всех своих бывших одноклубников.

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