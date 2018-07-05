Лэдд: жаль, что мы потеряли Тавареса, но это часть бизнеса

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Эндрю Лэдд поделился мнением по поводу перехода форварда Джона Тавареса в стан «Торонто Мэйпл Лифс».



«Очень тяжело терять такого замечательного хоккеиста и хорошего человека, как Таварес. Джон очень многое значил для нашей организации, он провёл в команде девять лет. Таварес – особенный спортсмен, поэтому мы сожалеем о его уходе. Впрочем, это часть бизнеса, поэтому теперь мы не беспокоимся о Джоне, ведь он оказался в другой команде. У «Айлендерс» новый генеральный менеджер и новый тренер, поэтому нам стоит думать о совсем других вещах», — цитирует Лэдда официальный сайт НХЛ.



Таварес подписал с «кленовыми листьями» контракт, рассчитанный на семь лет, в статусе неограниченно свободного агента. Фанаты «островитян» решили сжечь свитера с фамилией 27-летнего хоккеиста, тем самым выразив недовольство решением игрока.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.