Есмантович: для ЦСКА будет интересно сыграть в странах, которые не связаны с КХЛ

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович остался доволен календарём на новый сезон. Столичная команда проведёт два вынесенных матча в Вене и Цюрихе, а в роли соперников выступят «Слован» (26 октября) и рижское «Динамо» (28 ноября).



«Для нас это будет интересный опыт — сыграть официальный поединок в странах, которые не связаны с КХЛ. Последний раз такое было в Швейцарии на Кубке Шпенглера, где уровень был приближен к уровню КХЛ. Положительно относимся к этой идее, КХЛ развивается в правильном направлении, и мы идём в ногу со временем, с лигой. Для ЦСКА календарь даже очень хороший», — цитирует Есмантовича официальный сайт КХЛ.



ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ гостевым поединком с «Трактором», эта игра состоится 2 сентября. Полный календарь доступен на «Чемпионате».

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Названы клубы КХЛ, которые примут участие в вынесенных матчах в Вене и Цюрихе