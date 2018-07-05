«Спартак» и «Адмирал» обменялись нападающими

Московский «Спартак» произвёл обмен нападающими с «Адмиралом», сообщает пресс-служба КХЛ. По информации источника, во Владивосток отправился Александр Куваев, а в обратном направлении – Вадим Перескоков.



В сезоне-2016/17 25-летний Куваев провёл 22 матча в составе столичного клуба, ему не удалось отметиться результативными действиями. Он заработал 12 минут штрафного времени при показателе полезности «-3». В сезоне-2017/18 Куваев не принимал участия в матчах КХЛ.



24-летний Перескоков в минувшем сезоне 11 раз выходил на лёд в форме «Адмирала». Он набрал 2 (2+0) очка, заработал 12 штрафных минут при показателе полезности «-2».

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