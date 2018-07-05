Величкин — о календаре КХЛ: начался новый сезон, и всё опять очень сложно

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о календаре КХЛ на сезон-2018/19.



«В сентябре мы за 29 дней играем 13 матчей, в октябре — 12. Это сверхсложно. А вот в феврале, когда начинается подготовка к плей-офф, запланировано семь встреч — отсутствует ритмичность. Прошлый сезон был олимпийским, и все «поджались», но начался новый, и всё опять очень сложно.



Что касается Кубка Шпенглера, мы несколько лет не решались там сыграть. И вот решились. Спасибо лиге, что предусмотрела для нас паузу в календаре под этот турнир. Жаль только, это было сделано за счёт других месяцев, в которые нам придётся проводить больше игр. Одним словом, пока мне сложно оценить этот календарь», — приводит слова Величкина официальный сайт КХЛ.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».