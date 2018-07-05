Сушинский: КХЛ практически выполнила наши пожелания по календарю

Президент«Авангарда» Максим Сушинский оценил календарь омского клуба на сезон-2018/19. «Ястребы» начнут новый розыгрыш КХЛ гостевым матчем с «Локомотивом», встреча состоится 2 сентября.



«Начало сезона для нас довольно удобно. Единственный момент — «Авангард» в сентябре играет два домашних матча за два дня, причём в соперниках — «Металлург» и «Ак Барс». И для игроков, и для болельщиков это будет тяжёлым испытанием. Такие матчи надо делать хотя бы через день. Кроме того, мы просили Лигу о том, чтобы у нас не было гостевых серий больше чем в три матча, и это пожелание практически выполнено: только один выезд «Авангарда» — четырёхматчевый. Так что в целом всё нормально», — цитирует Сушинского пресс-служба КХЛ.



Календарь турнира доступен на «Чемпионате».

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