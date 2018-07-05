Карлссон подписался на «инстаграм» капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон подписался на страницу капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса в «Инстаграме». Это породило множество слухов по поводу возможного обмена 28-летнего шведа в стан «Лайтнинг».



Следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт — с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.



После окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».



Ранее стало известно, что руководство «сенаторов» предлагало шведскому хоккеисту контракт сроком на 10 лет с годовым окладом в размере $ 8 млн, но он отказался подписывать новое соглашение.

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