Бержевен: мы убеждены, что восстановление Уэбера пройдёт по намеченному плану

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал информацию об операции защитника «Канадиенс» Ши Уэбера. 32-летнему хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство на повреждённом мениске, он не сможет помочь команде до середины декабря.



«Мы были крайне расстроены новостями о том, что Ши понадобится на восстановление такой длительный отрезок времени. К сожалению, эта ситуация находится вне нашего контроля, а в таких случаях руководство полностью доверяет медицинскому штабу. Мы убеждены, что восстановление Ши пройдёт по намеченному плану и он вернётся в строй так быстро, как сможет», — цитирует Бержевена пресс-служба НХЛ.



Весной 2018 года Уэбер перенёс операцию на сухожилии левой ноги, он должен был вернуться в строй к началу осени.

Защитник «Монреаля» Уэбер перенёс операцию на колене и выбыл на 5-6 месяцев