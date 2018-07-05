«Анахайм» подписал однолетний контракт с защитником Шустром

Защитник Андрей Шустр подписал с «Анахаймом» контракт сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба из Калифорнии.



27-летний хоккеист на протяжении шести предыдущих лет защищал цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг». В прошлом сезоне он провёл 44 матча, набрал 7 (2+5) очков, заработал показатель полезности «-5» при 18 минутах штрафа.



Чех дебютировал в Национальной хоккейной лиге в марте 2013 года, спустя восемь дней после того, как подписал свой профессиональный контракт с «молниями». За свою карьеру в НХЛ Шустр набрал 63 (10+53) очка в 318 матчах.

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