Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Ламорелло — об уходе Тавареса: мы сделали всё, что было в наших силах

Ламорелло — об уходе Тавареса: мы сделали всё, что было в наших силах
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал переход нападающего Джона Тавареса в стан «Торонто Мэйпл Лифс». 27-летний канадец покинул клуб из Нью-Йорка, за который он выступал с 2009 года.

«Думаю, мы сделали всё, чтобы сохранить Тавареса в команде. Джон был очень важной частью клуба, но теперь он продолжит карьеру в другом месте, так что необходимо сосредоточиться на иных задачах. Важно как можно лучше подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Ламорелло пресс-служба НХЛ

Таварес подписал с «кленовыми листьями» семилетний контракт, по которому заработает $ 77 млн. «Островитяне» предлагали хоккеисту восьмилетний контракт на сумму $ 91 млн.

Джон Таварес подписал контракт с «Торонто» на семь лет
Джон Таварес заработает $ 77 млн по семилетнему контракту с «Торонто»
Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ
Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент