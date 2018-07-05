Ламорелло — об уходе Тавареса: мы сделали всё, что было в наших силах

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал переход нападающего Джона Тавареса в стан «Торонто Мэйпл Лифс». 27-летний канадец покинул клуб из Нью-Йорка, за который он выступал с 2009 года.



«Думаю, мы сделали всё, чтобы сохранить Тавареса в команде. Джон был очень важной частью клуба, но теперь он продолжит карьеру в другом месте, так что необходимо сосредоточиться на иных задачах. Важно как можно лучше подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Ламорелло пресс-служба НХЛ



Таварес подписал с «кленовыми листьями» семилетний контракт, по которому заработает $ 77 млн. «Островитяне» предлагали хоккеисту восьмилетний контракт на сумму $ 91 млн.

Джон Таварес подписал контракт с «Торонто» на семь лет

Джон Таварес заработает $ 77 млн по семилетнему контракту с «Торонто»