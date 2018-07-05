Филиппенко: КХЛ поступила верно, приняв решение начать чемпионат в сентябре

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко отметил, что его устроил календарь КХЛ на сезон-2018/19.



«Могу только поблагодарить разработчиков календаря, у нас нет к нему никаких вопросов. Все наши пожелания были учтены. Первый домашний матч «Амура» — дальневосточное дерби с «Адмиралом», и такое начало сезона утроит интерес болельщиков. Всех ждём на матче! Ещё одно, несомненно, правильное решение лиги — начать чемпионат в сентябре. До этого большая часть болельщиков была на каникулах и в отпусках», — цитирует Филиппенко официальный сайт КХЛ.

Календарь турнира доступен на «Чемпионате».