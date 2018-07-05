«Коламбус» подписал однолетний контракт с Дюклером

«Коламбус» заключил однолетнее соглашение с нападающим Энтони Дюклером, сообщает The Athletic. Согласно условиям договора за проведённый сезон 22-летний канадец заработает $ 650 тыс.



Дюклер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под 80-м номером на драфте 2013 года. Сезон-2014/15 он провёл в составе «рейнджеров», после чего в течение двух с половиной лет защищал цвета «Аризоны». В январе 2018 года хоккеист был обменян в «Чикаго», а летом получил статус ограниченно свободного агента.



В минувшем сезоне канадец провёл 56 матчей за «Аризону» и «Чикаго», набрал 23 (11+12) очка, заработал 16 минут штрафа при показателе полезности «-5».

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