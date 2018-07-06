Пакетт подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 1 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключила однолетнее соглашение с нападающим Седриком Пакеттом, сообщает официальный сайт клуба. Согласно условиям договора за проведённый сезон 24-летний канадец заработает $ 1 млн.

Пакетт был выбран «Тампой» под 101-м номером на драфте 2012 года. В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 56 встречах, записав в актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «-5» и 41 минуте штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Пакетт провёл 17 игр, заработав 2 (1+1) балла при показателе полезности «-1».