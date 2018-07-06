«Детройт» подписал новый двухлетний контракт с Атанасиу на $ 6 млн

«Детройт Ред Уингз» подписал новое соглашение с нападающим Андреасом Атанасиу, сообщает официальный сайт клуба из штата Мичиган.

Известно, что 23-летний хоккеист продлил соглашение с клубом до 2020 года на общую сумму в $ 6 млн. Атанасиу защищает цвета «Детройта» с сезона-2015/16. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,4 млн в год.

Атанасиу был выбран «Детройтом» под 110-м номером на драфте 2012 года. В минувшем регулярном чемпионате нападающий сыграл 71 матч, набрав 33 (16+17) очка при показателе полезности «-15» и 16 минутах штрафа.